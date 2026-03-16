На туристку напали из-за желания вернуть деньги за морскую прогулку в России

Kub Mash: Кассирша напала на туристку из-за желания вернуть деньги в порту Сочи

На туристку напала кассирша из-за желания вернуть деньги за морскую прогулку в порту Сочи. Об этом пишет Telegram-канал Kub Mash.

Уточняется, что Анастасия хотела прокатиться на теплоходе «Дагомыс», рассчитывая, что он будет уходить далеко в море. Однако уже на борту она узнала, что из-за угроз атаки БПЛА судно не отплывает далеко от порта и курсирует кругами. Тогда девушка решила вернуть деньги за билет.

Для этого она подошла к кассе в морском порту и сообщила о своем намерении кассирше. Их диалог быстро перерос в конфликт. На кадрах работница ругает отдыхающую за съемку видео, а затем выталкивает ее из офиса. Известно, что Анастасия написала заявление в полицию. Судоходная компания, в свою очередь, ситуацию не прокомментировала.

