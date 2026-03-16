12:39, 16 марта 2026Путешествия

На туристку напали из-за желания вернуть деньги за морскую прогулку в России

Kub Mash: Кассирша напала на туристку из-за желания вернуть деньги в порту Сочи
Елизавета Гринберг (редактор)

На туристку напала кассирша из-за желания вернуть деньги за морскую прогулку в порту Сочи. Об этом пишет Telegram-канал Kub Mash.

Уточняется, что Анастасия хотела прокатиться на теплоходе «Дагомыс», рассчитывая, что он будет уходить далеко в море. Однако уже на борту она узнала, что из-за угроз атаки БПЛА судно не отплывает далеко от порта и курсирует кругами. Тогда девушка решила вернуть деньги за билет.

Для этого она подошла к кассе в морском порту и сообщила о своем намерении кассирше. Их диалог быстро перерос в конфликт. На кадрах работница ругает отдыхающую за съемку видео, а затем выталкивает ее из офиса. Известно, что Анастасия написала заявление в полицию. Судоходная компания, в свою очередь, ситуацию не прокомментировала.

Ранее британские туристы напали на многодетную российскую семью в Египте. Это произошло в пятизвездочной гостинице Sunrise Arabian Beach Resort в Шарм-эш-Шейхе.

    Последние новости

    Израиль объявил об уничтожении самолета верховного лидера Ирана. Борт разбомбили прямо в аэропорту

    Глава МИД Бельгии резко высказался об отношениях с Россией

    Генералов ВСУ описали фразой «уж лучше искусственный интеллект»

    Заболевшая раком блогерша Лерчек перестала ходить

    Назван дальнейший сценарий конфликта между Ираном и США

    В России резко подешевел один китайский кроссовер

    Россиянам пообещали снижение «коммуналки» весной

    Германия и Польша предложили Украине подождать 20 лет ради вступления в ЕС

    Миллиарды рублей потратят на ремонт одной из «сталинских» высоток Москвы

    В ЕС получили заверения от Украины по одному воспросу

    Все новости
