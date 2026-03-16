Найдена древнейшая окаменелая клоака

20:00, 16 марта 2026

В Германии палеонтологи нашли отпечаток древнейшей клоаки
Антонина Черташ
Фото: Gorodenkoff / Shutterstock / Fotodom  

Палеонтологи обнаружили в отложениях Тюрингенского Леса в Германии древнейшую окаменелую клоаку. Об этом сообщает ScienceAlert.

След принадлежит существу размером около девяти сантиметров, которое, судя по всему, просто присело отдохнуть в грязи. Отпечаток, оставленный небольшой рептилией около 295 миллионов лет назад, сохранил уникальные анатомические детали. На окаменелости, получившей название Cabarzichnus pulchrus, четко видны брюшные чешуйки, а у основания хвоста — характерное отверстие. Предыдущий рекорд принадлежал окаменелости возрастом 120 миллионов лет.

Исследователи отмечают, что форма и расположение этого органа у ранней рептилии больше напоминают анатомию современных черепах, ящериц и змей, чем динозавров или крокодилов. Открытие подтверждает, что клоака была свойственна уже первым амниотам. По словам палеонтологов, такие следы — настоящая удача, ведь они сохраняют детали мягких тканей, которые почти никогда не доходят до нас в виде окаменелостей.

Ранее сообщалось, что владелец крупнейшей коллекции окаменелых экскрементов уволился с престижной работы и исполнил давнюю мечту: открыл музей кала в США. Мужчина может похвастаться восемью тысячами образцов, среди которых есть и экскременты динозавров.

