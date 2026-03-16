13:52, 16 марта 2026

Названы особенности атаковавших Москву FP-1

Кузякин: Украинский дрон-камикадзе FP-1 — аппарат третьей технологической лиги
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Yulii Zozulia / Globallookpress.com

Дроны-камикадзе FP-1, которые Украина применяет в ходе попыток атаковать Москву, находятся в одной технологической лиге с «Геранями». Особенности аппаратов назвал генеральный конструктор Центра комплексных беспилотных решений (ЦКБР) Дмитрий Кузякин, передает ТАСС.

«Дрон Firepoint-1, так называемый FP-1, производства киевской артели — это дрон самолетного типа, принадлежащий к третьей технологической лиге, так же как "Шахеды", "Герани" и "Герберы". Он отличается внешне, но пусть это никого не обманывает. По сути, это "Шахед", только с крылом классической схемы», — сказал эксперт.

Он добавил, что FP-1 сделали по двухбалочной схеме, которую также использовали в немецком разведывательном самолете Fw 189. По словам Кузякина, сейчас известно более десяти модификаций FP-1. Кроме того, в конструкцию аппарата регулярно вносят изменения.

В августе в 2025-го сети появились кадры, демонстрирующие уничтожение FP-1 российским боевым лазером. На записи виден взрыв дрона после воздействия лазерного луча.

