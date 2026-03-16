20:28, 16 марта 2026

Немец неудачно отдохнул в Нью-Йорке и потребовал 20 миллионов долларов компенсации

Алина Черненко

Фото: Spencer Platt / Getty Images

Турист из Германии неудачно отдохнул в США и потребовал 20 миллионов долларов (около 1,6 миллиарда рублей) компенсации. Об этом сообщает The New York Times.

Уточняется, что инженер и студент-юрист Файсаль Манц отправился в путешествие в Нью-Йорк в августе 2024 года, но подробности истории появились только сейчас. По данным издания, немец забронировал номер в отеле на Таймс-сквер и планировал посетить чемпионат США по теннису. Однако поездка «обернулась фиаско».

Первое разочарование ждало европейца в закусочной Los Tacos No. 1, где он попробовал тако с сальсой. После дегустации блюда с острым соусом у Манца «загорелись» язык и рот, а позже появились тошнота, диарея и волдыри на языке.

Следующие четыре дня в американском городе прошли гладко, а на пятый мужчина столкнулся с новой проблемой. Он попытался воспользоваться телефоном с немецкой сим-картой в супермаркете Walmart в городе Секокус, штат Нью-Джерси, однако ему не удалось подключиться к местному Wi-Fi. По словам Манца, его дискриминировали как немца, и это причинило ему такую ​​эмоциональную травму, что впоследствии он обратился за помощью к психотерапевту.

Через несколько часов после инцидента европеец получил другой неприятный опыт. Мужчина увидел двух мужчин, избивавших бездомного возле Таймс-сквер, и позвонил в полицию. Но когда стражи правопорядка прибыли на место, они отказались взять у него показания и проводить расследование, потому что нападавшие уже скрылись.

Манц признался, что пренебрежение со стороны полицейских вызвало у него бессонницу и навязчивые воспоминания, а врач диагностировал у него «психосоматические и посттравматические симптомы».

Вернувшись в Германию, турист подал три иска: к Департаменту полиции Нью-Йорка, супермаркету Walmart и сети ресторанов тако Los Tacos No. 1. Манц потребовал миллионы долларов в качестве компенсации ущерба. Все ответчики назвали претензии немца необоснованными и попросили отклонить иски. Судьи согласились.

Ранее туристы из России решили засудить турагента на сотни тысяч рублей после отпуска в Таиланде. Их отдых продлился восемь дней вместо десяти из-за изменения маршрута авиакомпанией.

