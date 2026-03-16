Необычные цвета кала связали с серьезными заболеваниями

Гастроэнтеролог Невес: Желтый стул указывает на нарушение всасывания жиров

Гастроэнтеролог Итала Невес заявила, что необычные цвета кала могут быть связаны с наличием серьезных заболеваний. Такое предупреждение она сделала в разговоре с изданием Metropoles.

Как пояснила Невес, желтый и жирный стул с очень сильным запахом указывает на нарушение всасывания жиров и проблемы с поджелудочной железой. Темный или черный кал зачастую возникает при кровотечении в верхних отделах желудочно-кишечного тракта, добавила она. Бледный, белый или глинистый стул может говорить о закупорке желчных протоков, также предупредила доктор.

Врач подчеркнула, обычно на серьезные заболевания указывают стойкие изменения при посещении туалета. Периодическое появление необычных цветов кала может быть вызвано изменениями в диете или уровне потребления жидкости, уточнила Невес.

