Опьяненный водитель школьного автобуса уехал за российскими детьми

В Катав-Ивановске ГАИ задержала пьяного водителя школьного автобуса

В Челябинской области на дороге сотрудники ГАИ выловили пьяного водителя школьного автобуса. Об этом «Ленте.ру» сообщили в ведомстве.

Ранним утром 16 марта в городе Катав-Ивановск на улице Коммунальная для проверки документов был остановлен пустой школьный автобус. За рулем находился мужчина 1983 года рождения, у которого имелся запах алкоголя изо рта. Заподозрив, что водитель пьян, полицейские потребовали пройти медосвидетельствование, но он отказался. Его отстранили от управления транспортом. В отношении водителя составлен протокол.

Отмечается, что автобус был пуст, мужчина как раз ехал за детьми. Ему грозит штраф в 45 тысяч рублей с лишением права управления транспортными средствами на срок от 1,5 до 2 лет.

