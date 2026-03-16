11:45, 16 марта 2026

Опьяненный водитель школьного автобуса уехал за российскими детьми

Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

В Челябинской области на дороге сотрудники ГАИ выловили пьяного водителя школьного автобуса. Об этом «Ленте.ру» сообщили в ведомстве.

Ранним утром 16 марта в городе Катав-Ивановск на улице Коммунальная для проверки документов был остановлен пустой школьный автобус. За рулем находился мужчина 1983 года рождения, у которого имелся запах алкоголя изо рта. Заподозрив, что водитель пьян, полицейские потребовали пройти медосвидетельствование, но он отказался. Его отстранили от управления транспортом. В отношении водителя составлен протокол.

Отмечается, что автобус был пуст, мужчина как раз ехал за детьми. Ему грозит штраф в 45 тысяч рублей с лишением права управления транспортными средствами на срок от 1,5 до 2 лет.

Ранее сообщалось, что в Норильске депутат, которого сотрудник Госавтоинспекции заподозрил в вождении в состоянии опьянения, отказался от проверки на алкоголь и поплатился — его арестовали на 10 суток.

    Последние новости

    Израиль уничтожил самолет верховного лидера Ирана

    Тренера женской сборной Люксембурга уволили из-за непристойных сообщений футболисткам

    Атаки дешевых дронов Ирана начали истощать дорогостоящую систему ПВО США

    «Яндекс» опроверг данные о планах массовых увольнений

    С импорта товаров в Россию захотели собрать сотни миллиардов рублей

    Бывший премьер Украины высказался о статусе «прокси» Киева

    Названы самые популярные у россиян страны для открытия банковских счетов

    Трампа предупредили о высокой цене за продолжение конфликта в Иране

    В Госдуме фразой «Зеленскому будет тяжело подняться» высказались об ответе на атаки ВСУ

    Рита Ора в оголяющем грудь платье посетила афтепати «Оскара»

    Все новости
