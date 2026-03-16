Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
09:41, 16 марта 2026

Российский депутат отказался от проверки на алкоголь и поплатился

Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

В Норильске депутат, которого сотрудник Госавтоинспекции заподозрил в вождении в состоянии опьянения, отказался от проверки на алкоголь и поплатился — его арестовали на 10 суток. Об этом сообщается на официальном портале Норильского городского суда.

Водителя остановил сотрудник правоохранительных органов накануне Международного женского дня — 7 марта. Сотрудникам ДПС показалось, что мужчина нетрезв, но тот не захотел проходить медицинское освидетельствование на состояние опьянения. Его привлекли к административной ответственности в виде ареста на 10 суток. Постановление суда пока не вступило в законную силу.

По данным Kras Mash, речь идет о депутате горсовета Дмитрии Дуброве, который в 2022 году судился с якобы покусавшей его бывшей женой.

Ранее в Тюменской области задержали двух водителей за нахождение за рулем в нетрезвом виде. Свое пьяное состояние за рулем они оправдали одними и теми же словами — «Был у тещи».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Украинские беспилотники третий день сбивают на подлете к Москве. Что известно о продолжающейся атаке?

    Российский боец СВО нес на себе около двух километров раненого с пробитым легким

    Свистящие Су-57 заметили в Алжире

    Более 20 человек устроили драку посреди барной улицы в российском городе

    Мотоциклистов в одном городе призвали не выезжать на дороги

    Перекрыта утечка данных о воздушном патруле Крыма

    МИД Ирана выступил с предупреждением

    Директора российского парка львов пощадили из-за откушенного тигром пальца мальчика

    Мужчина женился на женщине на 23 года старше его и рассказал о нападках хейтеров

    В Казахстане огласили итоги референдума по новой Конституции

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok