Российский депутат отказался от проверки на алкоголь и поплатился

В Норильске депутат, которого сотрудник Госавтоинспекции заподозрил в вождении в состоянии опьянения, отказался от проверки на алкоголь и поплатился — его арестовали на 10 суток. Об этом сообщается на официальном портале Норильского городского суда.

Водителя остановил сотрудник правоохранительных органов накануне Международного женского дня — 7 марта. Сотрудникам ДПС показалось, что мужчина нетрезв, но тот не захотел проходить медицинское освидетельствование на состояние опьянения. Его привлекли к административной ответственности в виде ареста на 10 суток. Постановление суда пока не вступило в законную силу.

По данным Kras Mash, речь идет о депутате горсовета Дмитрии Дуброве, который в 2022 году судился с якобы покусавшей его бывшей женой.

