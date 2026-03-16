Дипломат Биричевский: Торговля РФ и КНР снизилась из-за сильного давления Запада

Снижение российско-китайского товарооборота объясняется не только колебаниями цен и курсовой разницей. Об этом заявил директор департамента экономического сотрудничества МИД РФ Дмитрий Биричевский. Его процитировало РИА Новости.

По его словам, еще одной причиной стало серьезнейшее давление со стороны западных стран. Последние называют такие шаги санкциями, а Россия — односторонними принудительными мерами. Как полагает Биричевский, Запад рассчитывает, что с помощью рестрикций он заставит Россию прогнуться и сменить позицию. Однако дипломат уверен, что добиться этой цели не получится.

Ранее министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что его страна не одобрит 20-й пакет санкций против России до тех пор, пока не возобновится прокачка нефти по трубопроводу «Дружба». Кроме того, Будапешт требует от киевского режима гарантий, что Украина не станет мешать прокачке этой нефти. Что касается ее вступления в Европейский союз, то, как подчеркнул министр, об этом не может быть и речи.