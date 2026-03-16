Пациента забыли на ночь в аппарате МРТ

18:26, 16 марта 2026

В Китае врачи забыли пациента в томографе на шесть часов
Никита Савин
Фото: Juice Flair / Shutterstock / Fotodom

В Китае сотрудники больницы из города Ухань, провинция Хубэй, забыли пациента в аппарате МРТ на шесть часов. Об этом сообщает издание Mothership.

Поздно вечером мужчину по фамилии Тан отправили на МРТ. Процедура должна была занять около 20 минут, однако, когда это время прошло, пациента из аппарата не выпустили. Он забеспокоился, но, так как томограф продолжал работать, побоялся выбираться сам.

В итоге Тан провел в аппарате всю ночь, зовя на помощь. Только около шести часов утра его крики услышал уборщик и позвал охрану. К этому времени жена китайца успела сообщить в полицию о его исчезновении. Согласно записям, исследование завершилось вовремя. В больнице объяснили, что путаница произошла из-за пересменки. Врач поместила Тана в томограф перед концом рабочего дня, отметила исследование проведенным и ушла завершать другие дела. Она рассказала коллеге о Тане, однако тот не проверил, выпустили ли пациента.

Материалы по теме:
«У тебя вырастут волосы повсюду!» Эти люди подхватили давно забытые болезни. Все из-за отказа от прививок
«У тебя вырастут волосы повсюду!»Эти люди подхватили давно забытые болезни. Все из-за отказа от прививок
20 июля 2019
«Я не спал только когда ел и ходил в туалет» Загадочная болезнь приковала американца к постели. Через 11 лет он вылечил себя сам
«Я не спал только когда ел и ходил в туалет»Загадочная болезнь приковала американца к постели. Через 11 лет он вылечил себя сам
4 октября 2019

После расследования комиссия постановила, что сотрудники больницы нарушили протокол передачи смены из-за чего забыли Тана в аппарате. Виновных отстранили от работы. Администрация клиники извинилась перед пациентом.

Ранее в Сингапуре оштрафовали и на три месяца отстранили от работы мастера акупунктуры, который забыл иглу в ягодице клиента. Также выяснилось, что иглотерапевт не объяснил пациенту назначение процедуры и не сверился с его медицинской картой.

