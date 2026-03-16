Песков оценил ситуацию в зоне проведения спецоперации

Песков: На фронте наблюдается позитивная динамика, ВС России продвигаются вперед

В зоне проведения спецоперации наблюдается позитивная для Вооруженных сил (ВС) России динамика, российские солдаты продвигаются вперед. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в беседе с Financial Times.

«Динамика на фронте позитивная для нас: мы продвигаемся и приближаемся к достижению наших целей», — сказал чиновник. В то же время он напомнил, что Россия по-прежнему остается открытой к дипломатическому урегулированию конфликта, как ранее и говорил глава страны Владимир Путин.

Ранее сообщалось, что даты проведения следующего раунда трехсторонних переговоров с участием представителей России, Украины и США по украинскому урегулированию пока не определены.