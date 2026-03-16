Посол Украины в Омане оправдалась за наряд на приеме в посольстве Саудовской Аравии

Посол Украины в Омане Ольга Селих назвала образ в лосинах адекватным на приеме

Чрезвычайный и полномочный посол Украины в Султанате Оман Ольга Селих оправдалась за наряд на приеме в посольстве Саудовской Аравии. Ее комментарий приводит агентство Украинские новости.

Селих назвала свой образ, который включал в себя белые облегающие лосины, адекватным и полностью соответствующим приему. «На мероприятии я была одета в классические костюмные брюки и элегантный верх, который отвечает общепринятому европейскому деловому стилю и стандартам дипломатических мероприятий», — объяснила она.

По ее мнению, критика в СМИ и соцсетях «формирует искаженное и негативное представление о ее деятельности».

В ноябре прошлого года сообщалось, что прокурор и посол США Кимберли Гилфойл в откровенном наряде пришла на дипломатический прием.

