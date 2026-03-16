Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
16:12, 16 марта 2026

Постсоветская страна завалила Россию популярными овощами

РИА Новости: Россия резко нарастила импорт томатов и огурцов из Казахстана
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

По итогам января 2026 года суммарные объемы экспорта ряда популярных видов овощей из Казахстана в Россию резко выросли в денежном выражении. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Таможенной службы постсоветской страны.

За первый месяц этого года импорт томатов из Казахстана в Россию увеличился вчетверо в сравнении с тем же периодом 2025-го и достиг отметки в 1,85 миллиона долларов. Отгрузки огурцов за отчетный период выросли почти на четверть, до 2,04 миллиона долларов, а капусты — в 1,6 раза, до 122,2 тысячи долларов.

Подобная динамика позволила России закрепить за собой статус крупнейшего покупателя овощей из Казахстана. На ее долю пришелся почти весь экспорт этой продукции из соседней страны.

В начале года огурцы оказались одними из самых подорожавших продуктов питания в России. По итогам января средняя розничная цена на эти овощи на внутреннем рынке подскочила на 32,7 процента. Эксперты объясняли подобную динамику увеличением затрат производителей на освещение и обогрев теплиц.

Огурцы начали постепенно дешеветь лишь в начале марта. Этому поспособствовало в том числе наращивание закупок турецких овощей.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Не наша война». Европейцы категорично отвергли требование Трампа отправить флот для снятия блокады Ормузского пролива

    Школьный учитель заманил подростков к себе на арбуз и устроил разврат

    Россиянам объяснили необходимость менять рацион после 50 лет

    Названы самые популярные схемы обмана водителей на дороге

    Донимавшего пожилую женщину робота задержала полиция

    Украинцы высказались о выводе ВСУ из Донбасса

    Иран ударил по объектам оружейного завода Израиля

    Народный артист России назвал получение «Оскара» неприличным

    ВСУ атаковали заправку в регионе России

    Лавров оценил готовность Киева к переговорам

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok