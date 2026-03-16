Постсоветская страна завалила Россию популярными овощами

РИА Новости: Россия резко нарастила импорт томатов и огурцов из Казахстана

По итогам января 2026 года суммарные объемы экспорта ряда популярных видов овощей из Казахстана в Россию резко выросли в денежном выражении. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Таможенной службы постсоветской страны.

За первый месяц этого года импорт томатов из Казахстана в Россию увеличился вчетверо в сравнении с тем же периодом 2025-го и достиг отметки в 1,85 миллиона долларов. Отгрузки огурцов за отчетный период выросли почти на четверть, до 2,04 миллиона долларов, а капусты — в 1,6 раза, до 122,2 тысячи долларов.

Подобная динамика позволила России закрепить за собой статус крупнейшего покупателя овощей из Казахстана. На ее долю пришелся почти весь экспорт этой продукции из соседней страны.

В начале года огурцы оказались одними из самых подорожавших продуктов питания в России. По итогам января средняя розничная цена на эти овощи на внутреннем рынке подскочила на 32,7 процента. Эксперты объясняли подобную динамику увеличением затрат производителей на освещение и обогрев теплиц.

Огурцы начали постепенно дешеветь лишь в начале марта. Этому поспособствовало в том числе наращивание закупок турецких овощей.