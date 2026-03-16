14:47, 16 марта 2026Россия

Появилась новая информация о попавших под винты речного трамвая в Москве

Попавшие под винты речного трамвая в Москве занимались гребным спортом
Никита Абрамов
Никита Абрамов

Фото: Владимир Песня / РИА Новости

Люди, попавшие под винты речного трамвая в Москве, занимались гребным спортом. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на жену одного из пострадавших.

«Они плыли на лодке для академической гребли. (…) Муж пошел на тренировку, они вышли на воду. Сказал, что его напарник не выплыл. Он сам смог выплыть, а тот нет», — рассказала она.

По ее словам, мужчины регулярно тренировались перед работой, а также выступали на соревнованиях.

О происшествии стало известно 16 марта. Инцидент произошел на Москве-реке около 8 часов утра. Затем появились кадры, на которых видно, как двое мужчин, которые позже попали под винт, сплавляются по Москве-реке на каноэ.

