Появились подробности поиска последнего из трех пропавших под Москвой детей

Водолазы вновь проверяют береговую линию после пропажи детей под Москвой

Водолазы начали повторно проверять береговую линию с целью поиска третьего пропавшего ребенка в Звенигороде. Об этом сообщает aif.ru со ссылкой руководителя пресс-службы водолазной группы «Добротворец» Софию Морозову.

«В настоящий момент водолазная группа повторно проверяет береговую линию. Продолжаются работы по опиловке льда вдоль берега, чтобы водолазы имели возможность обследовать пространство непосредственно под береговой кромкой», — раскрыла подробности поисков она.

Все остальные запланированные мероприятия также проводятся в полном объеме, добавила Морозова. Спасатели с лодок обследуют дно и толщу воды с помощью эхолотов. По ее словам, решения о продолжении или приостановке работ ночью принимаются штабом ежедневно в зависимости от обстановки.

13-летняя девочка и двое 12-летних мальчиков пропали в подмосковном Звенигороде во время прогулки 7 марта. Дети купили в магазине шоколад и направились к реке, у которой часто проводили время. Там они провалились под лед. 11 марта одного из мальчиков нашли без признаков жизни в двух километрах от района пропажи. Через два дня в пяти километрах от него обнаружили второе тело.