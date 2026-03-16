15:30, 16 марта 2026

Прокуратура проверит возможность Лерчек участвовать в суде

Прокуратура проверит возможность Лерчек участвовать в заседаниях суда
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

Прокуратура намерена установить способность блогера Валерии Чекалиной, известной как Лерчек, участвовать в суде. Об этом со ссылкой на участников процесса сообщает ТАСС.

По данным собеседника агентства, прокуратура будет просить отложить судебное заседание для определения меры пресечения обвиняемой, также будет направлен запрос в онкологический центр Блохина о возможности подсудимой участвовать в судебных заседаниях.

Адвокат Лерчек Юлия Ласановская отмечала, что заболевание ее подзащитной — рак желудка четвертой степени входит в перечень заболеваний, препятствующих отбыванию наказания в виде лишения свободы.

Валерия Чекалина и ее бывший муж Артем проходят по статье о совершении валютных операций по переводу денежных средств на счета нерезидентов с использованием подложных документов. Дело связано с продажей фитнес-марафонов Лерчек.

8 марта стало известно, что у блогерши обнаружили рак. Возлюбленный девушки, танцор Луис Сквиччиарини заявил, что Лерчек провели операцию на позвоночнике, так как он начал разрушаться.

