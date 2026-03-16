В ФРГ высказались об участии Германии в операции в Ормузском проливе

Bild: Мерц не ответил на вопрос об участии ФРГ в операции в Ормузском проливе

Ведомство канцлера Германии Фридриха Мерца оставило без ответа вопрос о перспективах участия немецких военнослужащих в возможной операции в Ормузском проливе, пишет газета Bild.

Журналисты уточнили, запрашивал ли американский президент Дональд Трамп немецкую помощь и планируется ли оказание поддержки. «Ведомство канцлера отвечать не захотело», — подчеркнуло издание.

Газета Wall Street Journal сообщила, что Белый дом планирует создать коалицию для сопровождения судов, проходящих через Ормузский пролив.

Ранее Трамп позвал пять стран охранять Ормузский пролив. По его словам, это должны делать Китайская народная республика (КНР), Франция, Япония, Корея и Британия.