Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
00:58, 16 марта 2026

В ФРГ высказались об участии Германии в операции в Ормузском проливе

Марина Совина (ночной редактор)
Фридрих Мерц. Фото: Kylie Cooper / Reuters

Ведомство канцлера Германии Фридриха Мерца оставило без ответа вопрос о перспективах участия немецких военнослужащих в возможной операции в Ормузском проливе, пишет газета Bild.

Журналисты уточнили, запрашивал ли американский президент Дональд Трамп немецкую помощь и планируется ли оказание поддержки. «Ведомство канцлера отвечать не захотело», — подчеркнуло издание.

Газета Wall Street Journal сообщила, что Белый дом планирует создать коалицию для сопровождения судов, проходящих через Ормузский пролив.

Ранее Трамп позвал пять стран охранять Ормузский пролив. По его словам, это должны делать Китайская народная республика (КНР), Франция, Япония, Корея и Британия.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok