Пропавший в Таиланде после ссоры с девушкой россиянин нашелся в иммиграционной полиции

Пропавший на Пхукете россиянин нашелся в иммиграционной полиции

Российский турист, пропавший на Пхукете, Таиланд, после ссоры с девушкой, нашелся в иммиграционной полиции и готовится к депортации. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на лидера одной из групп отечественных волонтеров в курортной стране и администратора русскоязычного паблика в таиландских соцсетях «Паттайя от А до Я» Светлану Шерстобоеву.

Уточняется, что из центра временного содержания, где он сейчас находится, иностранцев отправляют на родину за их счет. «Там механизм уже запущен, так что он будет депортирован домой», — рассказала Шерстобоева.

40-летний Денис из Уфы, работавший айтишником, пропал 25 февраля. В тот день у него произошла ссора с девушкой Анной, с которой они состоят в отношениях уже девять лет. В итоге россиянин привел ее в полицейский участок на Пхукете, где порвал ее паспорт, а затем перестал выходить на связь и появляться в арендованном жилье.