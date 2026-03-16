Пропавшую на День влюбленных россиянку нашли с отгрызенной рукой

Пропавшую 14 февраля девушку из Камышина нашли с отгрызенной рукой

Тело пропавшей в День влюбленных 26-летней девушки из Камышина нашли в дачном массиве. По данным портала V1.ru, мужчина, обнаруживший россиянку, утверждал, что у нее была отгрызена рука.

Россиянка исчезла в середине февраля. Первой тревогу забила ее мать. Женщина пояснила, что до исчезновения они с дочерью немного поссорились.

Девушку без признаков жизни обнаружил мужчина, который гулял с собакой в СНТ «Расцвет». Волгоградские следователи заявили, что трагедия не имеет криминального характера. Следователи уже начали проверку.

