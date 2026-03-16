17:05, 16 марта 2026

Раскрыты подробности о напавшем с ножом на одноклассника школьнике

В Подмосковье СК возбудил дело после покушения на убийство семиклассника
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Александр Демьянчук / ТАСС

В Подмосковье, трижды ударивший одноклассника ножом школьник, анонсировал в интернете свое нападение. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

По данным канала, мальчик сделал это из чувства ненависти к «пацанской иерархии». Несколько месяцев назад подросток писал своему другу, что ненавидит сверстников. Для нападения он якобы купил скальпель. Кроме того, мальчик подчеркивал, что не нужно проводить параллель между ним и другими преступниками, устраивавшими нападения на учебные заведения.

Как рассказали его одноклассники, подросток собирался устроить нападение еще как минимум на шестерых человек, среди которых была учительница.

В Главном следственном управлении Следственного комитета (СК) России по Московской области возбудили уголовное дело. Сейчас с фигурантом работают следователи.

Ранее сообщалось, что нападение на ученика седьмого класса произошло по пути в школу — он получил три ножевых ранения и был госпитализирован. Напавший в это время пошел на урок.

