18:04, 16 марта 2026

Режим сна оказался связан с продолжительностью жизни

Science: Режим сна в молодости помогает предсказать продолжительность жизни
Екатерина Графская
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Prostock-studio / Shutterstock / Fotodom

Уровень активности и режим сна в молодом возрасте могут предсказывать продолжительность жизни. К такому выводу пришли ученые из Стэнфордского университета, наблюдавшие за африканской бирюзовой карпозубочкой — одной из самых популярных моделей для изучения старения. Результаты исследования опубликованы в журнале Science.

В эксперименте исследователи круглосуточно отслеживали поведение 81 рыбы на протяжении всей жизни с помощью камер и алгоритмов машинного обучения. Анализ показал, что различия в поведении проявлялись уже в раннем возрасте. Рыбы, которые в будущем жили дольше, были более активными во время бодрствования и в основном спали ночью.

Напротив, особи с более короткой продолжительностью жизни чаще демонстрировали низкую активность и подверженность частому дневному сну. Эти поведенческие различия оказались настолько устойчивыми, что ученые смогли создать так называемые поведенческие часы — модель, позволяющую прогнозировать продолжительность жизни по активности и режиму сна в молодости.

Дополнительный анализ показал, что у короткоживущих рыб сильнее активны гены в печени, связанные с синтезом белка и поддержанием клеточных функций. По словам исследователей, подобные поведенческие сигналы могут помочь лучше понять процессы старения и в будущем использоваться для раннего прогнозирования возрастных изменений у других животных и, возможно, у человека.

Ранее ученые выяснили, что сок кислой вишни помогает пожилым людям избавиться от бессонницы.

