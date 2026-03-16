12:34, 16 марта 2026

Россиян со вздутием живота предостерегли от одной распространенной ошибки

Врач Лебедева: При вздутии живота от сырых овощей можно отказаться лишь временно
Илья Пятыго

Фото: Prostock-studio / Shutterstock / Fotodom

Эндокринолог Диляра Лебедева заявила, что многие россияне со вздутием живота делают одну распространенную ошибку. От ее совершения она предостерегла на своем YouTube-канале.

По словам Лебедевой, при вздутии живота многие люди сразу же полностью исключают из рациона свежие овощи. Этот путь, утверждает она, является тупиковым.

Как пояснила специалистка, в овощах содержится большое количество клетчатки, обеспечивающей организм витаминами и минералами и являющейся питательной средой для микробиоты кишечника. Таким образом, сырые овощи и зелень обязательно должны присутствовать в рационе. Врач подчеркнула: отказаться от них при вздутии живота допустимо лишь временно, пока человек не выявит источник проблемы и не устранит его. «Если ваш ЖКТ реагирует вздутием на какой-то продукт, значит, не с продуктом что-то не так — проблема внутри», — заключила она.

Ранее врач Пунам Десаи рассказала, как снизить уровень холестерина в крови за два дня. Для этого она предложила на протяжении 48 часов употреблять блюда на основе овса.

