Россиян со вздутием живота предостерегли от одной распространенной ошибки

Врач Лебедева: При вздутии живота от сырых овощей можно отказаться лишь временно

Эндокринолог Диляра Лебедева заявила, что многие россияне со вздутием живота делают одну распространенную ошибку. От ее совершения она предостерегла на своем YouTube-канале.

По словам Лебедевой, при вздутии живота многие люди сразу же полностью исключают из рациона свежие овощи. Этот путь, утверждает она, является тупиковым.

Как пояснила специалистка, в овощах содержится большое количество клетчатки, обеспечивающей организм витаминами и минералами и являющейся питательной средой для микробиоты кишечника. Таким образом, сырые овощи и зелень обязательно должны присутствовать в рационе. Врач подчеркнула: отказаться от них при вздутии живота допустимо лишь временно, пока человек не выявит источник проблемы и не устранит его. «Если ваш ЖКТ реагирует вздутием на какой-то продукт, значит, не с продуктом что-то не так — проблема внутри», — заключила она.

