Россиянам объяснили необходимость менять рацион после 50 лет

Эндокринолог Лебедева призвала ограничить в рационе углеводы после 50 лет

Эндокринолог Диляра Лебедева заявила, что с возрастом каждому человеку обязательно необходимо менять рацион. На своем YouTube-канале она объяснила россиянам, почему питание людей младше и старше 50 лет не должно быть одинаковым.

Как пояснила Лебедева, к 50 годам у человека накапливаются различные заболевания, поэтому питание должно быть скорее лечебным, чем профилактическим. Во-первых, доктор призвала ограничить в рационе количество углеводов, поскольку они усугубляют инсулинорезистентность, которая с возрастом нарастает у всех людей.

Во-вторых, специалистка посоветовала увеличить количество белка, так как он по различным причинам начинает хуже усваиваться. При недоборе белка зачастую развивается саркопения, то есть потеря мышечной массы. У людей с саркопенией выше риск смертности от любой причины, подчеркнула Лебедева.

