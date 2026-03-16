Россиянам объяснили необходимость менять рацион после 50 лет

Илья Пятыго

Фото: RossHelen / Shutterstock / Fotodom

Эндокринолог Диляра Лебедева заявила, что с возрастом каждому человеку обязательно необходимо менять рацион. На своем YouTube-канале она объяснила россиянам, почему питание людей младше и старше 50 лет не должно быть одинаковым.

Как пояснила Лебедева, к 50 годам у человека накапливаются различные заболевания, поэтому питание должно быть скорее лечебным, чем профилактическим. Во-первых, доктор призвала ограничить в рационе количество углеводов, поскольку они усугубляют инсулинорезистентность, которая с возрастом нарастает у всех людей.

Материалы по теме:
Почему вегетарианство не всегда приносит пользу? Как сохранить здоровье без мяса и в чем плюсы и минусы такой диеты
Почему вегетарианство не всегда приносит пользу?Как сохранить здоровье без мяса и в чем плюсы и минусы такой диеты
11 сентября 2022
Питьевая диета: меню на 7 дней, особенности питьевой диеты
Питьевая диета:меню на 7 дней, особенности питьевой диеты
3 сентября 2022

Во-вторых, специалистка посоветовала увеличить количество белка, так как он по различным причинам начинает хуже усваиваться. При недоборе белка зачастую развивается саркопения, то есть потеря мышечной массы. У людей с саркопенией выше риск смертности от любой причины, подчеркнула Лебедева.

Ранее диетолог Роб Хобсон предупредил, что у творога, который считается полезным продуктом, есть серьезный недостаток. В нем повышено содержание соли, пояснил врач.

    Последние новости

    «Не наша война». Европейцы категорично отвергли требование Трампа отправить флот для снятия блокады Ормузского пролива

    Раскрыта личность напавшего с ножом на одноклассника перед уроками в Подмосковье

    Раскрыты подробности об арсенале ранившего одноклассника 13-летнего школьника

    Турист отправился на прогулку сразу после прилета на популярный курорт Европы и исчез

    69-летний мужчина провалился в берлогу, разбудил медведя и избил его

    Дмитриев призвал ЕС приспосабливаться или сдаваться

    Раскрыты подробности о напавшем с ножом на одноклассника школьнике

    JAC готовится завершить продажи одной машины в РФ

    Поляк нашел обломки неопознанного летательного аппарата у границы с Украиной

    Раскрыто состояние получившего три удара ножом по пути в школу мальчика из Подмосковья

    Все новости
