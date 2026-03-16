Россиянам перечислили способы модно одеться в переменчивую погоду

Модный инфлюенсер Анита Глосс посоветовала носить жилетки в переменчивую погоду

Модный инфлюэнсер Анита Глосс перечислила россиянам способы модно одеться в переменчивую погоду. Информацию она опубликовала в Telegram-канале «Русская мода», который насчитывает 219 тысяч подписчиков.

Эксперт рассказала, что многослойность вновь стала актуальна. По этой причине специалист посоветовала надевать футболку, фланелевую рубашку или худи и легкую ветровку поверх них.

В то же время Глосс напомнила об актуальности жилеток. «Жилетка — недооцененный герой. Она защищает грудь и спину от ветра, но при этом руки "дышат". Идеально для активного дня», — пояснила модный эксперт.

В качестве аксессуаров она призвала выбирать тонкий шарф или кепку, завершив образ непромокаемой обувью. «Главное помнить: лучше нести куртку в руках, чем дрожать от холода, когда солнце решит спрятаться за тучи», — подытожила Глосс.

Ранее в марте россиянам перечислили самую модную обувь на весну и лето. Персональный стилист Дарья Плеханова заявила, что самой базовой моделью остаются челси, которые можно сочетать с джинсами, брюками, костюмами и юбками длины макси.

