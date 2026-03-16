12:27, 16 марта 2026

Россиянам перечислили способы модно одеться в переменчивую погоду

Екатерина Ештокина

Фото: New Africa / Shutterstock / Fotodom

Модный инфлюэнсер Анита Глосс перечислила россиянам способы модно одеться в переменчивую погоду. Информацию она опубликовала в Telegram-канале «Русская мода», который насчитывает 219 тысяч подписчиков.

Эксперт рассказала, что многослойность вновь стала актуальна. По этой причине специалист посоветовала надевать футболку, фланелевую рубашку или худи и легкую ветровку поверх них.

В то же время Глосс напомнила об актуальности жилеток. «Жилетка — недооцененный герой. Она защищает грудь и спину от ветра, но при этом руки "дышат". Идеально для активного дня», — пояснила модный эксперт.

Грязный шик Почему богатые люди тратят тысячи долларов на грязную, рваную и старую одежду
Грязный шикПочему богатые люди тратят тысячи долларов на грязную, рваную и старую одежду
2 декабря 2020
После рейва Почему безвкусная одежда 90-х возвращается на улицы
После рейваПочему безвкусная одежда 90-х возвращается на улицы
29 января 2018

В качестве аксессуаров она призвала выбирать тонкий шарф или кепку, завершив образ непромокаемой обувью. «Главное помнить: лучше нести куртку в руках, чем дрожать от холода, когда солнце решит спрятаться за тучи», — подытожила Глосс.

Ранее в марте россиянам перечислили самую модную обувь на весну и лето. Персональный стилист Дарья Плеханова заявила, что самой базовой моделью остаются челси, которые можно сочетать с джинсами, брюками, костюмами и юбками длины макси.

    Последние новости

    Израиль объявил об уничтожении самолета верховного лидера Ирана. Борт разбомбили прямо в аэропорту

    Глава МИД Бельгии резко высказался об отношениях с Россией

    Генералов ВСУ описали фразой «уж лучше искусственный интеллект»

    Заболевшая раком блогерша Лерчек перестала ходить

    Назван дальнейший сценарий конфликта между Ираном и США

    В России резко подешевел один китайский кроссовер

    Россиянам пообещали снижение «коммуналки» весной

    Германия и Польша предложили Украине подождать 20 лет ради вступления в ЕС

    Миллиарды рублей потратят на ремонт одной из «сталинских» высоток Москвы

    В ЕС получили заверения от Украины по одному воспросу

    Все новости
