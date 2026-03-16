11:33, 16 марта 2026Силовые структуры

Россиянин поплатился жизнью за оскорбления по национальному признаку

В Свердловской области суд арестовал иностранца за убийство знакомого
Варвара Митина (редактор)

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

В Свердловской области суд заключил под стражу гражданина Узбекистана Сергея Г. за расправу над знакомым. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.

Мужчина будет под стражей до 17 мая.

По версии следствия, преступление произошло 12 марта. Двое мужчин распивали спиртные напитки, когда между ними вспыхнул конфликт. Собутыльник допустил оскорбительные высказывания по национальному признаку. В ответ обвиняемый схватил кувалду и избил ей оппонента.

Подозреваемый пытался скрыться, но был задержан на автовокзале Екатеринбурга при попытке покинуть регион.

Ранее в Красноярске суд приговорил к 16 годам двух мужчин за расправу над 19-летней матерью.

