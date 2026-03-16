Россиянин поплатился жизнью за оскорбления по национальному признаку

В Свердловской области суд арестовал иностранца за убийство знакомого

В Свердловской области суд заключил под стражу гражданина Узбекистана Сергея Г. за расправу над знакомым. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.

Мужчина будет под стражей до 17 мая.

По версии следствия, преступление произошло 12 марта. Двое мужчин распивали спиртные напитки, когда между ними вспыхнул конфликт. Собутыльник допустил оскорбительные высказывания по национальному признаку. В ответ обвиняемый схватил кувалду и избил ей оппонента.

Подозреваемый пытался скрыться, но был задержан на автовокзале Екатеринбурга при попытке покинуть регион.

