Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
11:33, 16 марта 2026Из жизни

Рыбак поймал огромного белого амура и установил мировой рекорд

Американец поймал белого амура весом 32,4 килограмма и установил мировой рекорд
Никита Савин
Фото: Danny Steaven / Wikimedia

Житель США поймал белого амура весом 32,4 килограмма и установил новый мировой рекорд. Об этом сообщает WHO 13.

Обладателем нового высшего достижения в ловле белого амура на леску с разрывной нагрузкой до 13-14 килограммов стал Джейкоб Макки из штата Айова. Мужчина поймал огромную рыбу в национальном парке Бэкон-Крик еще 10 августа 2025 года, однако Международная ассоциация спортивного рыболовства (IGFA) окончательно признала его рекордсменом только сейчас.

Рыбак рассказал, что целенаправленно шел к этому достижению более двух лет. «Любой, кто ловил белого амура, знает, что он очень привередлив, боится лески и людей и очень силен. Так что это достижение очень приятно», — написал американец на своей странице в социальной сети.

Материалы по теме:
Рыба-меч пронзила женщине сердце. Это не единственный случай смертельных нападений остроносых рыб на людей
Рыба-меч пронзила женщине сердце. Это не единственный случай смертельных нападений остроносых рыб на людей
22 октября 2024
«Нас чуть не сожрали» Как туристы отправились рыбачить в открытый океан и сразились за еду с акулами
«Нас чуть не сожрали»Как туристы отправились рыбачить в открытый океан и сразились за еду с акулами
29 июня 2020

Амур, пойманный Макки, стал третьим по размерам из всех пойманных представителей этого вида. Самая крупная рыба была выловлена в Болгарии в 2009 году. Ее вес составил 39,7 килограмма.

Ранее в США пожилой рыбак поймал огромного желтого окуня весом 1,35 килограмма во время подледной рыбалки и побил 44-летний рекорд штата Северная Дакота. Сначала мужчина решил, что ему на крючок попалась щука.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Израиль уничтожил самолет верховного лидера Ирана

    Тренера женской сборной Люксембурга уволили из-за непристойных сообщений футболисткам

    Атаки дешевых дронов Ирана начали истощать дорогостоящую систему ПВО США

    «Яндекс» опроверг данные о планах массовых увольнений

    С импорта товаров в Россию захотели собрать сотни миллиардов рублей

    Бывший премьер Украины высказался о статусе «прокси» Киева

    Названы самые популярные у россиян страны для открытия банковских счетов

    Трампа предупредили о высокой цене за продолжение конфликта в Иране

    В Госдуме фразой «Зеленскому будет тяжело подняться» высказались об ответе на атаки ВСУ

    Рита Ора в оголяющем грудь платье посетила афтепати «Оскара»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok