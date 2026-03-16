Самолет выпустил стойку шасси за несколько секунд до аварийной посадки в Милане

Пилоты летевшего в Милан из Сицилии самолета объявили о чрезвычайном положении (ЧП) из-за неисправного шасси. Об этом сообщило издание Mirror.

Инцидент произошел вечером 12 марта на рейсе авиакомпании Ryanair. Сразу после взлета экипаж доложил диспетчерам о технической неисправности, но не стал прекращать полет. Boeing 737-800 находился в воздухе около часа. Когда борт начал снижаться к миланскому аэропорту Мальпенса, воздушная гавань объявила режим повышенной готовности.

На земле лайнер ждали машины скорой помощи и пожарной службы. Однако за несколько секунд до аварийной посадки на взлетной полосе самолет выпустил стойку шасси и благополучно приземлился, экстренная помощь не потребовалась. Воздушное судно отбуксировали на стоянку.

