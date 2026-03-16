11:06, 16 марта 2026Россия

Спасший на СВО несколько сотен раненых военный раскрыл шансы выжить при задетой артерии

Санинструктор-морпех СВО Ионов: Шансы выжить при задетой артерии достигают 80 %
Елена Торубарова

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Санинструктор-морпех из группировки «Центр» Игорь Ионов, спасший несколько сотен раненных в зоне проведения специальной военной операции (СВО) на Украине, раскрыл шансы выжить при задетой артерии. По его словам, они достигают 80 процентов при грамотно оказанной медицинской помощи, пишет газета «Красная звезда».

«Не надо думать, что если задета артерия, то все кончено. При правильных действиях шанс выжить — 80 процентов. Главное — не паниковать и знать, что делать», — рассказал Ионов.

На СВО Ионов находится с 2023 года. Удостоен ордена Мужества и медали за спасение раненых. Военный прошел бои под селом Приютное Запорожской области, где численность противника кратно превосходила российские силы, вытаскивал раненых под огнем и сам был контужен.

Ранее российский медик — боец СВО с позывным Флинт — раскрыл лайфхак для выживания в бою. В частности, он посоветовал вшивать в уставную форму пластиковые хомуты.

