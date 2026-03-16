Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
19:16, 16 марта 2026Мир

Спутники зафиксировали отвод авианосцев США от берегов Ирана

Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)
USS Abraham Lincoln. Фото: U.S. Navy via Getty Images

Американский авианосец USS Abraham Lincoln и авианосец USS Gerald R. Ford отвели на безопасное расстояние для защиты от атак с территории Ирана и Йемена. Об этом сообщает портал Defence Security Asia.

Издание проанализировало спутниковые снимки, опубликованные на платформе MizarVizion. На них видно, как изменилось местоположение авианосцев. Так, «Линкольн», ранее находившийся менее чем в 350 километрах от иранского побережья, переместился более чем на 1,1 тысячи километров от берегов Ирана в юго-западные воды Омана, в район города Салала.

«Значительное увеличение дистанции от Ирана снизило уязвимость авианосца от прибрежных угроз малой дальности», — говорится в материале.

Авианосец USS Gerald R. Ford, в свою очередь, переместился на юг в центральную часть Красного моря от порта Джидда за пределы предполагаемой максимальной дальности противокорабельных ракет хуситов. При этом ударная авиация сохраняет доступ к ключевым морским и наземным коридорам.

Авторы материала назвали действия США попыткой снизить рост операционных рисков.

Ранее стало известно, что на авианосце USS Gerald R. Ford произошел пожар. Пятый флот США сообщил, что возгорание возникло в главных прачечных судна и не связано с боевыми действиями.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok