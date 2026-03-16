13:53, 16 марта 2026Мир

США предупредили о серьезных последствиях в случае попытки деблокировать Ормузский пролив

Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Stringer / Reuters

США не смогут легко добиться открытия Ормузского пролива. Об этом написал подполковник американской армии в отставке Дэниел Дэвис в социальной сети X.

«Правда заключается в том, что у нас серьезные проблемы из-за выбранного президентом [США Дональдом Трампом] плана ведения боевых действий, поскольку нет никакого варианта открытия проливов военным путем, который мы можем себе позволить в сроки, дающие возможность избежать серьезных негативных последствий», — считает Дэвис.

Военный поставил под сомнение слова Трампа о том, что Штаты уже победили в конфликте с Ираном, иначе не было бы смысла просить другие страны о помощи в разблокировке Ормузского пролива.

Ранее заведующий центром ИАМП Дипломатической академии МИД России, военный эксперт Вадим Козюлин назвал призыв Трампа к странам мира отправить военные корабли в Ормузский пролив признаком слабости.

