Стало известно об обнаружении тела россиянки у многоквартирного дома

В Волгограде нашли девушку без признаков жизни у подъезда многоквартирного дома

В Тракторозаводском районе на улице Кропоткина в Волгограде нашли девушку без признаков жизни у подъезда многоквартирного дома. Об обнаружении тела россиянки стало известно порталу V1.ru.

Мнения очевидцев о возрасте несчастной разделились. Одни предположили, что ей около 40 лет. Другие же выдвинули версию, что жертве примерно 16-17 лет.

Горожане допустили, что она могла выпасть с балкона верхнего этажа. Врачи скорой помощи прибыли быстро, однако спасти ее не удалось.

Волгоградские следователи начали устанавливать причины случившегося.

До этого сообщалось, что в Волгограде окровавленную пенсионерку нашли на тротуаре под окнами дома. Очевидцы тогда подчеркивали, что на вид женщине около 90 лет. До инцидента соседи слышали крик. Они выяснили, что у пожилой был сын. Периодически он ее навещал.