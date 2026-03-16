07:45, 16 марта 2026Россия

Стало известно об обнаружении тела россиянки у многоквартирного дома

В Волгограде нашли девушку без признаков жизни у подъезда многоквартирного дома
Майя Назарова

Фото: Pixabay

В Тракторозаводском районе на улице Кропоткина в Волгограде нашли девушку без признаков жизни у подъезда многоквартирного дома. Об обнаружении тела россиянки стало известно порталу V1.ru.

Мнения очевидцев о возрасте несчастной разделились. Одни предположили, что ей около 40 лет. Другие же выдвинули версию, что жертве примерно 16-17 лет.

Горожане допустили, что она могла выпасть с балкона верхнего этажа. Врачи скорой помощи прибыли быстро, однако спасти ее не удалось.

Волгоградские следователи начали устанавливать причины случившегося.

До этого сообщалось, что в Волгограде окровавленную пенсионерку нашли на тротуаре под окнами дома. Очевидцы тогда подчеркивали, что на вид женщине около 90 лет. До инцидента соседи слышали крик. Они выяснили, что у пожилой был сын. Периодически он ее навещал.

    Последние новости

    На Украине заявили, что Трамп разбил две главные надежды Зеленского. О чем идет речь?

    Япония отказала Трампу

    Конкуренция спровоцировала стрельбу на трассе российского региона

    В Запорожье тысячи абонентов остались без света

    Появились подробности о продолжающейся третий день атаке дронов на Москву

    Стюардесса стала подрабатывать порномоделью и пожаловалась на выгорание

    В России предложили ввести еще один выходной

    В Италии спрогнозировали бум международного туризма Крыма

    Названы лучшие упражнения от стресса

    Трамп выступил с угрозой в адрес Кубы

    Все новости
