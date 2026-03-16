17:39, 16 марта 2026Мир

Стармер выступил с предупреждением по Ирану

Стармер предупредил, что открыть заблокированный Ормузский пролив будет непросто
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Brook Mitchell / Pool / Reuters

Открыть заблокированный Ираном Ормузский пролив и восстановить свободу судоходства на Ближнем Востоке будет непросто. С таким предупреждением выступил премьер-министр Великобритании Кир Стармер, передает Politico.

«Это непростая задача. (...) Поэтому мы сотрудничаем со всеми нашими союзниками, в том числе с европейскими партнерами, чтобы разработать реалистичный совместный план, который позволит как можно скорее восстановить свободу судоходства в регионе и смягчить экономические последствия», — отметил он.

При этом Стармер подчеркнул, что план деблокирования пролива не будет связан с НАТО.

Ранее президент США Дональд Трамп призвал Китай, Францию, Японию, Южную Корею, Великобританию и другие страны, пострадавшие от ситуации на Ближнем Востоке, отправить военные корабли в Ормузский пролив.

