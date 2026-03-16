Трамп напомнил НАТО про американскую помощь Украине

Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
06:21, 16 марта 2026Мир

Трамп напомнил про помощь США Украине на фоне ситуации с Ормузским проливом
Марина Совина (ночной редактор)
Дональд Трамп. Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон ждет от союзников по НАТО помощи в разблокировке Ормузского пролива. Об этом он заявил в интервью газете The Financial Times.

Трамп напомнил, что США оказали поддержку Украине, хотя не должны были этого делать.

«У нас есть такая штука как НАТО. Мы были очень милы. Мы не должны были помогать им [союзникам по НАТО] с Украиной. Украина находится в тысячах километров от нас. Но мы помогли. Теперь посмотрим, помогут ли они нам», — отметил он.

До этого Трамп призвал Китай, Францию, Японию, Корею и Британию выйти на охрану Ормузского пролива с помощью военных кораблей. Франция уже отказала ему в этой просьбе. Сообщалось, что премьер-министр Великобритании Кир Стармер также принял отрицательное решение в этом вопросе.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok