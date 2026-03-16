Трамп напомнил НАТО про американскую помощь Украине

Трамп напомнил про помощь США Украине на фоне ситуации с Ормузским проливом

Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон ждет от союзников по НАТО помощи в разблокировке Ормузского пролива. Об этом он заявил в интервью газете The Financial Times.

Трамп напомнил, что США оказали поддержку Украине, хотя не должны были этого делать.

«У нас есть такая штука как НАТО. Мы были очень милы. Мы не должны были помогать им [союзникам по НАТО] с Украиной. Украина находится в тысячах километров от нас. Но мы помогли. Теперь посмотрим, помогут ли они нам», — отметил он.

До этого Трамп призвал Китай, Францию, Японию, Корею и Британию выйти на охрану Ормузского пролива с помощью военных кораблей. Франция уже отказала ему в этой просьбе. Сообщалось, что премьер-министр Великобритании Кир Стармер также принял отрицательное решение в этом вопросе.