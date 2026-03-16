Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
23:38, 16 марта 2026Мир

Трамп рассказал о поддержавшем войну с Ираном предшественнике

Трамп заявил, что один из экс-президентов США поддержал операцию против Ирана
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Jonathan Ernst / Reuters

Президент США Дональд Трамп заявил, что один из его предшественников поддержал начало войны с Ираном. Об этом он рассказал в ходе выступления на заседании совета управляющих вашингтонского Центра исполнительских искусств имени Дональда Трампа и Джона Кеннеди.

«Я беседовал с одним бывшим президентом [США]. Он заявил: "Как бы мне хотелось, чтобы это сделал я". Но они этого не сделали. Это делаю я», — сказал он.

Трамп отказался называть имя бывшего главы Белого дома, сославшись на то, что это будет плохо для его карьеры. «Хотя у него [теперь] нет карьеры», — добавил Трамп.

Ранее высокопоставленные европейские источники сообщили Bloomberg, что Трамп не смог объяснить союзникам по «Большой семерке» цели военной операции в Иране. По их словам, рассуждения главы государства о финале американско-иранского конфликта «рисуют картину недоумения и шока».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok