Трамп рассказал о поддержавшем войну с Ираном предшественнике

Трамп заявил, что один из экс-президентов США поддержал операцию против Ирана

Президент США Дональд Трамп заявил, что один из его предшественников поддержал начало войны с Ираном. Об этом он рассказал в ходе выступления на заседании совета управляющих вашингтонского Центра исполнительских искусств имени Дональда Трампа и Джона Кеннеди.

«Я беседовал с одним бывшим президентом [США]. Он заявил: "Как бы мне хотелось, чтобы это сделал я". Но они этого не сделали. Это делаю я», — сказал он.

Трамп отказался называть имя бывшего главы Белого дома, сославшись на то, что это будет плохо для его карьеры. «Хотя у него [теперь] нет карьеры», — добавил Трамп.

Ранее высокопоставленные европейские источники сообщили Bloomberg, что Трамп не смог объяснить союзникам по «Большой семерке» цели военной операции в Иране. По их словам, рассуждения главы государства о финале американско-иранского конфликта «рисуют картину недоумения и шока».