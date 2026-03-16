Трампа призвали применить ядерное оружие для решения проблемы с Ормузским проливом

Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
18:11, 16 марта 2026Мир

В США призвали Трампа создать альтернативу Ормузскому проливу ядерным оружием
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Бывший спикер Палаты представителей США Ньют Гингрич призвал президента Дональда Трампа решить проблему с Ормузским проливом с помощью ядерного оружия. Соответствующее заявление политик опубликовал в соцсети X.

«Дюжина термоядерных взрывов — и у вас будет водный путь шире Панамского канала, глубже Суэцкого и безопасный от атак Ирана», — написал Гингрич. По его мнению, новый канал через «дружественную территорию» решит проблему зависимости от Ормузского пролива.

Политик раскритиковал необходимость «вечно сражаться за 21-мильный узкий проход».

Ранее президент США Дональд Трамп призвал Китай, Францию, Японию, Южную Корею, Великобританию и другие страны, пострадавшие от ситуации на Ближнем Востоке, отправить военные корабли в Ормузский пролив. За прошедшее время ни эти, ни какие-либо другие страны не поддержали призыв политика.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok