21:16, 16 марта 2026

Тренер по фигурному катанию рассказал об ощущениях российских спортсменов на Олимпиаде

Владислав Уткин

Фото: Александр Вильф / РИА Новости

Тренер по фигурному катанию Даниил Глейгенгауз рассказал об ощущениях российских спортсменов на Олимпиаде. Его слова приведены в интервью журналистке Иде Галич на Youtube.

«Ты приходишь в общую большую столовую. Все сидят по 12-14 человек: Италия, Германия, Америка — все такие разноцветные. И вы такие беленькие с голубеньким, нейтральные. Конечно, возникает ощущение, что ты здесь немного лишний», — сказал Глейгенгауз.

Также тренер рассказал об отношении к российским спортсменам. «Есть, конечно, страны, единичные спортсмены и их команды, которые никогда не будут нам рады, скажем так. Но в большинстве своем все подходят, общаются, спрашивают: "Как дела?", "Когда вас уже наконец-то допустят?"», — добавил Глейгенгауз.

На Олимпиаде-2026 выступало два российских фигуриста — Аделия Петросян и Петр Гуменник. Оба заняли шестые места. Петросян набрала 214,53 балла, а выступление Гуменника судьи оценили на 271,21 очка.

