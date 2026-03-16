Турист отправился на прогулку сразу после прилета на популярный курорт Европы и исчез

Британский турист прилетел с женой на Тенерифе и исчез во время прогулки

Британский турист отправился на прогулку сразу после прилета на остров Тенерифе (Канарские острова, Испания) и исчез. Об этом пишет газета The Sun.

Последний раз 60-летнего Майкла видели 15 марта около восьми утра, тогда он собирался на утреннюю прогулку. Известно, что британец прилетел на остров с женой накануне вечером, пара остановилась в квартире в городе Лос-Кристианос на юге популярного курорта Европы.

В полицию вскоре обратились его обеспокоенные родственники, сообщив, что отдыхающий не выходит на связь. Они заявили, что Майкл обычно носит с собой мало вещей, поэтому мог выйти без телефона и паспорта. В итоге турист был объявлен пропавшим без вести, его поиски продолжаются. Сообщается, что мужчина был одет во все синее, а также у него отсутствует кончик одного из пальцев на левой руке.

