17:17, 16 марта 2026

Турист отправился на прогулку сразу после прилета на популярный курорт Европы и исчез

Британский турист прилетел с женой на Тенерифе и исчез во время прогулки
Британский турист отправился на прогулку сразу после прилета на остров Тенерифе (Канарские острова, Испания) и исчез. Об этом пишет газета The Sun.

Последний раз 60-летнего Майкла видели 15 марта около восьми утра, тогда он собирался на утреннюю прогулку. Известно, что британец прилетел на остров с женой накануне вечером, пара остановилась в квартире в городе Лос-Кристианос на юге популярного курорта Европы.

Материалы по теме:
Турист отправился в отпуск и пропал без вести, оставив странное видео. Загадку его исчезновения не могут раскрыть вот уже 10 лет
Турист отправился в отпуск и пропал без вести, оставив странное видео.Загадку его исчезновения не могут раскрыть вот уже 10 лет
2 февраля 2025
«Я отчетливо понимал, что нам крышка» Как туристы отправились в Индию, столкнулись с мафией и чуть не угодили в сексуальное рабство
«Я отчетливо понимал, что нам крышка»Как туристы отправились в Индию, столкнулись с мафией и чуть не угодили в сексуальное рабство
17 января 2020

В полицию вскоре обратились его обеспокоенные родственники, сообщив, что отдыхающий не выходит на связь. Они заявили, что Майкл обычно носит с собой мало вещей, поэтому мог выйти без телефона и паспорта. В итоге турист был объявлен пропавшим без вести, его поиски продолжаются. Сообщается, что мужчина был одет во все синее, а также у него отсутствует кончик одного из пальцев на левой руке.

Ранее 20-летний турист загадочно исчез во время купания на пляже в Австралии. Очевидцы заметили его барахтающимся в воде, а затем потеряли из виду.

    Последние новости

    «Не наша война». Европейцы категорично отвергли требование Трампа отправить флот для снятия блокады Ормузского пролива

    Один из ведущих экспортеров нефти в мире сократил добычу вдвое

    Раскрыта личность напавшего с ножом на одноклассника перед уроками в Подмосковье

    Раскрыты подробности об арсенале ранившего одноклассника 13-летнего школьника

    Турист отправился на прогулку сразу после прилета на популярный курорт Европы и исчез

    69-летний мужчина провалился в берлогу, разбудил медведя и избил его

    Дмитриев призвал ЕС приспосабливаться или сдаваться

    Раскрыты подробности о напавшем с ножом на одноклассника школьнике

    JAC готовится завершить продажи одной машины в РФ

    Поляк нашел обломки неопознанного летательного аппарата у границы с Украиной

    Все новости
