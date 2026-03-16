Угрозы Трампа НАТО объяснили

Эксперт Блохин: Угрозы Трампа НАТО — часть риторики давления на союзников

Заявления Дональда Трампа о возможном «плохом будущем» для НАТО могут быть частью привычной риторики давления на союзников. Такое мнение в беседе с «Новостям Mail» высказал ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин.

По его словам, в последние годы между США и европейскими странами накопилось немало разногласий, в том числе по вопросам расходов на оборону и экономической политики.

«Трудно сказать, во что выльются угрозы Трампа. Но, скорее всего, речь идет о различных инструментах экономического давления со стороны США в отношении европейских государств», — сказал Блохин.

Также он отметил, что Трамп ранее уже прибегал к подобным методам. По его словам, американская администрация нередко использует экономические механизмы как способ влияния на позицию партнеров.

Блохин добавил, что в отношениях Вашингтона с отдельными странами Европы остаются спорные вопросы. В частности, речь может идти о взаимодействии с такими государствами, как Великобритания и Испания.

«Единственный рычаг давления у Трампа сегодня — это "санкционная дубина". Не думаю, что речь идет о каком-то катастрофическом сценарии типа развала НАТО, но санкции, думаю, он будет пытаться использовать», — отметил Блохин.

По мнению аналитика, подобные заявления могут быть частью переговорной тактики и попыткой усилить позиции США в диалоге с европейскими союзниками.

Ранее президент США Дональд Трамп сказал, что НАТО ждет плохое будущее, если страны блока не ответят на запросы Вашингтона о помощи в обеспечении безопасности Ормузского пролива. При этом, комментируя заявление американского лидера, глава МИД Германии Йоханн Вадефуль заявил, что Берлин не видит роли НАТО в решении проблемы фактического закрытия Ормузского пролива.