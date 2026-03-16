15:16, 16 марта 2026

«Урал» отказался платить зарплату обвиняемому в убийстве женщины в Москве футболисту

Алексей Гусев

Екатеринбургский «Урал» отказался платить зарплату игроку команды Даниилу Секачу, обвиняемому в убийстве женщины на северо-западе Москвы. Об этом ТАСС сообщил президент футбольного клуба Григорий Иванов.

Функционер отметил, что сейчас игрок, у которого действующий контракт с «Уралом», не выполняет обязательства по нему и пропускает тренировки. «Значит, мы ему не платим зарплату. А если окажется, что невиновен, то нам заново принимать его на работу», — заявил Иванов. Он добавил, что в случае признания Секача виновным контракт с ним будет расторгнут.

Ранее сообщалось о том, что Секач дал признательные показания. Спортсмена обвиняют в убийстве хозяйки квартиры, куда его пустила дочь жертвы.

По версии следствия, 13 марта обвиняемый, находясь под влиянием телефонных мошенников, вооружившись болгаркой, ломом, кувалдой и другими предметами, пришел в квартиру на Строгинском бульваре, чтобы вскрыть сейф. Дома находилась 16-летняя дочь хозяйки, также введенная в заблуждение аферистами. Позже в квартире появилась сама хозяйка, ставшая жертвой преступника.

