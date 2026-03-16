14:09, 16 марта 2026

В Индии выразили возмущение США из-за потопления иранского корабля

Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)
Спасательная операция потопленного корабля Dena. Фото: Sri Lanka Navy / Handout / Reuters

Потопление американской подводной лодкой иранского фрегата Dena у берегов Шри-Ланки стало своего рода предательством Индии со стороны США. Об этом заявил бывший начальник штаба индийских Военно-морских сил (ВМС) адмирал Арун Пракаш, передает The Guardian.

«ВМС США могли потопить это судно в любой точке на пути обратно в Персидский залив. Мы должны быть друзьями и партнерами США. Принести войну прямо к нашему порогу было подлым поступком», — выразил возмущение он.

По словам адмирала, нападение на корабль со 130 членами экипажа на борту, находившийся в регионе в качестве гостя Индии и не представлявший непосредственной угрозы для США, «оставляет очень неприятный осадок» и вызывает вопросы о его этичности. «Они могли бы отложить эту операцию, чтобы избавить Индию от этого унижения», — добавил он.

Ранее стало известно, что число жертв с фрегата Dena превысило 100 человек. Судно возвращалось в Иран после участия в международных военно-морских учениях.

