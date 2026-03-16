03:10, 16 марта 2026

В Европе испугались последствий призыва к переговорам с Россией

Berliner Zeitung: Заявление де Вевера о диалоге с РФ выявило раскол в Евросоюзе
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Заявление премьер-министра Бельгии Барт де Вевера о необходимости возобновить диалог стран Европейского союза (ЕС) с Россией по украинскому вопросу показало наличие серьезных разногласий внутри объединения, пишет немецкая газета Berliner Zeitung.

«Инициатива де Вевера выявляет глубокий раскол внутри ЕС. Страны Восточной Европы и Киев интерпретируют его предложение как признак европейской слабости», — отмечается в статье.

По оценке издания, взгляды де Вевера и главы евродипломатии Каи Каллас расходятся прежде всего по трем ключевым вопросам. Среди них — дальнейшая судьба замороженных активов России, объемы военной помощи Украина, а также роль ЕС в возможных мирных переговорах.

«Глава внешнеполитического ведомства ЕС Кая Каллас принципиально не согласна с позицией де Вевера», — говорится в материале.

Ранее де Вевер призвал Европейский союз к переговорам с Россией по украинскому урегулированию. Он подчеркнул, что Европа не может бесконечно поддерживать Киев и поставлять оружие без участия США.

