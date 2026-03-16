В Финляндии объяснили непрекращающиеся атаки БПЛА на Москву

Финский политик Мема: Атаками БПЛА на Москву Зеленский устраивает эскалацию

Президент Украины Владимир Зеленский обостряет конфликт с Россией налетом украинских беспилотников на Москву. Об этом в соцсети X написал член финской партии «Альянс свободы» Армандо Мема.

«В этих атаках нет стратегии, это чистая эскалация», — заявил Мема.

Политик согласился со словами президента США Дональда Трампа, что с российским лидером Владимиром Путиным переговоры вести проще, чем с Зеленским.

Ранее связанный с военными Telegram-канал «Архангел спецназа» объяснил массированные налеты украинских беспилотников на Москву накопленными запасами.