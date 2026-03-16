15:04, 16 марта 2026

Массированные атаки дронов на Россию объяснили накопленными ресурсами ВСУ

Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Массированные атаки дронов на Россию объяснили накопленными ресурсами Вооруженных сил Украины (ВСУ). К такому выводу пришел связанный с военными Telegram-канал «Архангел спецназа».

«Массовость, с которой украинские формирования атакуют наши территории, показывает, что они всю зиму копили свои ресурсы», — говорится в сообщении.

Автор поста обратил внимание на то, что впервые за половину месяца крайне мало беспилотников фиксировалось на юге России. При этом только в ночь на понедельник, 16 марта, российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили 145 беспилотников над Россией, в основном — над Москвой и Московской областью, а ключевым маршрутом пролета дронов стала Брянская область, которая также подверглась массированной атаке — 174 сбитых беспилотника за сутки.

«При этом часть дронов также пролетела дальше. Работа систем ПВО и маневренных огневых групп отмечалась и в Костромской, и в Ульяновской областях», — добавили в публикации.

Ранее сообщалось, что массированные налеты на регионы России осуществляются пустышками. Как отмечал канал «Архангел спецназа», идущие в последние дни массированные атаки ВСУ прощупывают оборону России и пытаются разрядить ее средства защиты.

