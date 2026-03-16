07:12, 16 марта 2026Мир

В Иране обвинили Израиль в экологическом преступлении

Марина Совина (ночной редактор)
Аббас Аракчи. Фото: Reuters

Глава МИД Ирана Аббас Аракчи обвинил Израиль в совершении экологического преступления против Тегерана. Об этом он написал в социальной сети X.

Аракчи заявил, что бомбардировки Израилем топливных складов в Тегеране нарушают международное право и являются экологическим преступлением.

«Жители столкнутся с долгосрочным ущербом для своего здоровья и жизни. Загрязнение почвы и грунтовых вод может иметь последствия для будущих поколений», — подчеркнул он.

Кроме того, министр призвал наказать Израиль за военные преступления.

Ранее командующий Воздушно-космическими силами (ВКС) Корпуса стражей исламской революции, генерал Маджид Мусави сообщил, что Иран провел самый мощный с начала конфликта обстрел территории Израиля с помощью 30 сверхтяжелых баллистических ракет. Операция нарушила и уничтожила важные системы воздушного наблюдения еврейского государства.

