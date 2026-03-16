Бывший СССР
04:07, 16 марта 2026

В Киеве ответили на слова Трампа о Зеленском

Соскин: Трамп захочет избавиться от Зеленского, сделав ставку на войну с Ираном
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп может избавиться от украинского лидера Владимира Зеленского, чтобы ради войны с Ираном снять с США необходимость помогать Украине. Об этом заявил бывший помощник Леонида Кучмы Олег Соскин на своем YouTube-канале.

«Трамп вчера ясно дал понять, что недоволен Зеленским и хочет соскочить с помощи Киеву из-за недоговороспособности ради войны в Иране. Сам Зеленский Трампа не отпустит, а, значит, тот вполне может его устранить», — отметил эксперт.

По мнению Соскина, Трамп сейчас делает основной акцент на противостоянии с Ираном, из-за чего военная поддержка Украины начинает восприниматься в США как дополнительная и нежелательная нагрузка.

Ранее Трамп заявил, что Зеленский — последний человек, от которого США нужна помощь. Глава Белого дома отметил, что с Зеленским договориться о мире на Украине сложнее, чем с президентом России Владимиром Путиным.

