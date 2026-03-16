13:23, 16 марта 2026Мир

В Кремле высказались о продолжении переговоров по Украине

Песков: У США, участвующих в переговорах по Украине, имеются другие приоритеты
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Ramil Sitdikov / Pool / Reuters

На данный момент у США, участвующих в трехсторонних переговорах по Украине, имеются другие приоритеты, у них много задач на других направлениях. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«Сейчас действительно, скажем так, приоритеты у американских переговорщиков другие, у них много нагрузки на других направлениях, хорошо понятных», — ответил он на вопрос о продолжении переговоров по мирному урегулированию конфликта на Украине.

Песков также отметил, что место встречи для следующих переговоров еще не было определено.

Ранее Дмитрий Песков заявил, что в зоне проведения специальной военной операции (СВО) наблюдается позитивная для Вооруженных сил (ВС) России динамика, российские военнослужащие продвигаются вперед. Он также отметил, что Россия остается открытой к дипломатическому урегулированию конфликта, как ранее и говорил президент России Владимир Путин.

