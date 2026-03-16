Мир
23:33, 16 марта 2026Мир

В Польше обеспокоились ростом пророссийских настроений

Стружик: Пророссийских настроений в Польше становится все больше
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: David Mohseni / Unsplash

Пророссийских настроений в Польше становится все больше. Об этом газете Rzeczpospolita сообщил глава Службы военной контрразведки республики генерал Ярослав Стружик.

«Это предмет нашей озабоченности, наблюдения, оперативной и разведывательной деятельности. Число таких лиц, особенно в растущей армии, которая уже насчитывает более 200 тысяч человек, может увеличиваться», — указал генерал, добавив, что за многими случаями «внимательно следят».

При этом Стружик заявил, что среди тех, кто совершает диверсии против критической инфраструктуры страны, чуть менее 50 процентов — украинцы, несколько десятков процентов — белорусы, но целых 20 процентов — сами поляки.

Ранее глава МИД Польши Радослав Сикорский выразил мнение, что конфликт на Украине определит победителя в борьбе между Россией и Европейским союзом (ЕС). Он также дал понять, что, с его точки зрения, позиция Варшавы в этом вопросе не вызывает сомнений.

