19:41, 16 марта 2026

В России обнаружили систему защиты от атак дальнобойных дронов ВСУ

Иван Потапов
Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Россия построила эффективную комбинированную систему многослойной защиты от атак дальнобойных дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ), утверждает генеральный конструктор Центра комплексных беспилотных решений (ЦКБР) Дмитрий Кузякин. Его слова передает ТАСС.

«Россия — единственная страна, которая вынуждено разработала и создала комбинированную многослойную систему защиты от атак дронов-дальнолетов», — сказал эксперт в области беспилотной авиации.

Кузякин заявляет, что уровни многослойной системы «связаны между собой коммуникативно и информационно», что позволяет обмениваться данными между ними. «Детали раскрывать не буду», — добавил специалист.

По его словам, принципиально новые российские системы противовоздушной обороны развиваются «прямо на ходу, хоть и стоят на дежурстве и работают».

Материалы по теме:
Самые опасные беспилотники: какими бывают современные дроны и почему за ними будущее войны?
Самые опасные беспилотники:какими бывают современные дроны и почему за ними будущее войны?
24 декабря 2022
Русская охота. Как российские боевые беспилотники стали одними из лучших в мире?
Русская охота.Как российские боевые беспилотники стали одними из лучших в мире?
19 октября 2022

В феврале Кузякин заявил, что в России разработали проект системы высотной цифровой связи «Окно», способной стать альтернативой заблокированной спутниковой сети Starlink.

В марте 2025 года эксперт рассказал, что российские боевые FPV-системы стали стандартом для всего мира.

    Последние новости

    Глава Генштаба рассказал о создании полосы безопасности в зоне СВО

    Бессонница унесла жизни 35 человек из одной семьи

    Блогерша Лерчек впервые вышла на связь после новости о раке и расплакалась

    Европейцы не захотели отправлять военных в Ормузский пролив

    Зумеры начали спасать торговые центры

    ЦСКА попросил отменить удаление главного тренера в матче с «Балтикой»

    Немец неудачно отдохнул в Нью-Йорке и потребовал 20 миллионов долларов компенсации

    Лишенный российского гражданства комик рассказал о служащем в ВСУ брате

    Зумеры нашли замену ипотеке в России

    Москвичей предупредили о возвращении заморозков

    Все новости
