В России обнаружили систему защиты от атак дальнобойных дронов ВСУ

Россия построила эффективную комбинированную систему многослойной защиты от атак дальнобойных дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ), утверждает генеральный конструктор Центра комплексных беспилотных решений (ЦКБР) Дмитрий Кузякин. Его слова передает ТАСС.
«Россия — единственная страна, которая вынуждено разработала и создала комбинированную многослойную систему защиты от атак дронов-дальнолетов», — сказал эксперт в области беспилотной авиации.
Кузякин заявляет, что уровни многослойной системы «связаны между собой коммуникативно и информационно», что позволяет обмениваться данными между ними. «Детали раскрывать не буду», — добавил специалист.
По его словам, принципиально новые российские системы противовоздушной обороны развиваются «прямо на ходу, хоть и стоят на дежурстве и работают».
В феврале Кузякин заявил, что в России разработали проект системы высотной цифровой связи «Окно», способной стать альтернативой заблокированной спутниковой сети Starlink.
В марте 2025 года эксперт рассказал, что российские боевые FPV-системы стали стандартом для всего мира.