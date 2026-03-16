22:12, 16 марта 2026Мир

В России отреагировали на заявление Трампа об Украине

Дмитриев: Трамп дал понять, что Украина не имеет стратегической ценности для США
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Президент США Дональд Трамп дал понять, что Украина не имеет стратегической ценности для его страны. Об этом заявил глава РФПИ, спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев в соцсети X.

К такому выводу он пришел, комментируя слова Трампа о том, что Вашингтон не обязан работать с Европой по Украине, поскольку этот конфликт находится за тысячи миль от Штатов.

Ранее Трамп заявил, что президент Украины Владимир Зеленский остается главным препятствием для мирного урегулирования конфликта. По его словам, Зеленскому нужно «взяться за дело и заключить сделку», но пока тот не показывает готовности к переговорам на необходимом уровне.

