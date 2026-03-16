08:36, 16 марта 2026

Марочко: ВС России имели наибольший успех в Сумской области и у Краматорска
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

За прошедшую неделю Вооруженные силы (ВС) России имели наибольший успех в Сумской области и у Краматорска в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом в социальной сети «ВКонтакте» сообщил подполковник Народной Милиции Луганской народной республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко.

«Самыми результативными направлениями за неделю стали Сумская область, крамоторский участок, районы Доброполья и Дружковки в ДНР. Наиболее весомых результатов по продвижению российские войска достигли в зонах ответственности группировок войск "Север" и "Юг"», — отметил он.

При этом Марочко уточнил, что российские военные развивали успех практически на всех участках линии боевого соприкосновения.

Ранее стало известно, что подразделения армии России приблизились к ключевым позициям Вооруженных сил Украины (ВСУ) у Краматорска. Как сообщил командир роты отряда «Русь» с позывным Миссионер, украинские войска используют различные типы беспилотников, чтобы сдержать наступление.

