В России указали на ошибку администрации Трампа

Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
14:23, 16 марта 2026РоссияЭксклюзив

Депутат Чепа: Игнорирование предложения Путина по ДСНВ — ошибка США
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Игнорирование предложения президента России Владимира Путина по Договору о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) — ошибка администрации президента США Дональда Трампа, заявил в разговоре с «Лентой.ру» депутат Госдумы Алексей Чепа.

«Американцы считают, что договор надо не продлевать, а менять. Мы понимаем, что в контексте всего происходящего имеется в виду то, что в следующем соглашении следует учесть вооружения, находящиеся на счету Китая», — сказал Чепа.

Он объяснил, что заключение подобного договора — это крайне трудоемкий и длительный процесс, требующий сложных переговоров.

«В то время как нет никакого договора вообще, целесообразно было бы использовать хотя бы то, что есть. Поэтому мы считаем ошибкой администрации Трампа игнорирование предложения нашего президента о продлении ДСНВ», — заключил депутат.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что США оставили без внимания предложение Путина. Он добавил, что по-прежнему отсутствует перспектива вступления в силу Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Российская армия с утра бьет по Киеву. Есть удары по центру города. Что известно к этому часу?

    Россияне бросились избавляться от взятых в ипотеку квартир

    Мужчина решил поплавать по Москве-реке на каноэ и умер

    Долина вновь стала востребованной после скандала с квартирой

    На Западе назвали ожидаемые сроки окончания войны против Ирана

    Еврокомиссия пафосно отказалась от энергоносителей из России

    Пластический хирург раскрыла секрет красоты и молодости 56-летней звезды «Мумии»

    Врач рассказал о потенциальном возбудителе следующей пандемии

    69-летний российский телеведущий в прямом эфире упал с самоката и ударился головой

    В Кремле прокомментировали санкции против российских паралимпийцев

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok