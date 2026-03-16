В России указали на ошибку администрации Трампа

Депутат Чепа: Игнорирование предложения Путина по ДСНВ — ошибка США

Игнорирование предложения президента России Владимира Путина по Договору о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) — ошибка администрации президента США Дональда Трампа, заявил в разговоре с «Лентой.ру» депутат Госдумы Алексей Чепа.

«Американцы считают, что договор надо не продлевать, а менять. Мы понимаем, что в контексте всего происходящего имеется в виду то, что в следующем соглашении следует учесть вооружения, находящиеся на счету Китая», — сказал Чепа.

Он объяснил, что заключение подобного договора — это крайне трудоемкий и длительный процесс, требующий сложных переговоров.

«В то время как нет никакого договора вообще, целесообразно было бы использовать хотя бы то, что есть. Поэтому мы считаем ошибкой администрации Трампа игнорирование предложения нашего президента о продлении ДСНВ», — заключил депутат.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что США оставили без внимания предложение Путина. Он добавил, что по-прежнему отсутствует перспектива вступления в силу Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний.